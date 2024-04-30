Ямальские пожарные спасли более 750 человек за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Этот результат достигнут благодаря высокому профессионализму пожарных. Каждый год парк пожарной техники и снаряжения обновляются для обеспечения эффективной борьбы с возгораниями. За последние пять лет в округе приобрели 37 единиц пожарной техники», — отмечается в сообщении.
Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём пожарной охраны.