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Ямальские пожарные спасли более 750 человек за пять лет

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Ямальские пожарные спасли более 750 жителей и ликвидировали более 4,5 тыс. возгораний за последние пять лет.
Ямальские пожарные спасли более 750 человек за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Этот результат достигнут благодаря высокому профессионализму пожарных. Каждый год парк пожарной техники и снаряжения обновляются для обеспечения эффективной борьбы с возгораниями. За последние пять лет в округе приобрели 37 единиц пожарной техники», — отмечается в сообщении.

Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём пожарной охраны.

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