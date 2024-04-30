Ямальские пожарные спасли более 750 человек за пять лет

Ямальские пожарные спасли более 750 жителей и ликвидировали более 4,5 тыс. возгораний за последние пять лет.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Этот результат достигнут благодаря высокому профессионализму пожарных. Каждый год парк пожарной техники и снаряжения обновляются для обеспечения эффективной борьбы с возгораниями. За последние пять лет в округе приобрели 37 единиц пожарной техники», — отмечается в сообщении.

Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём пожарной охраны.