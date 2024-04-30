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Юрист Кузнецова напомнила о штрафах для дачников

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Юрист Елена Кузнецова напомнила, за какие нарушения дачникам могут грозить штрафы.
Юрист Кузнецова напомнила о штрафах для дачников
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Ещё недавно большинство дачников считали, что «мой участок — моя крепость» и они могут делать на нём всё что угодно. В последнее время участились жалобы на недобросовестных соседей. Люди более сознательно подходят к вопросу своей безопасности и комфорта. Нарушителям выписывают реальные штрафы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, важно избегать нарушений, связанных с использованием участков без необходимых документов. Штрафы предусмотрены не только за присвоение чужой земли, но и за захламление собственного участка.

Кроме того, на дачных участках нельзя возводить незаконные постройки.

«Любителям пожарить шашлыки и разжечь костёр стоит помнить, что мангал можно устанавливать на расстоянии не менее 5 м от построек. Иначе можно получить штраф до 5 тыс. рублей», — уточнила Кузнецова.

Ранее юрист Сергей Коломийцев рассказал, какие документы обязательно нужно проверить при покупке дачи.

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