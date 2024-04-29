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Страница Тимура Иванова исчезла с сайта Минобороны

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Страница с биографией заместителя министра обороны России Тимура Иванова исчезла с сайта российского Министерства обороны на фоне предъявленных ему обвинений по делу о взятках.
Страница Тимура Иванова исчезла с сайта Минобороны
  • РИА Новости

На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Вместе с этим со страницы сайта российского оборонного ведомства, где перечислены все заместители министра, пропало упоминание об Иванове.

Иванов, а также его друг Сергей Бородин были отправлены судом под стражу до 23 июня.

Они оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчины участвовали в деятельности преступной группы, наживавшейся в ходе проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны России.

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