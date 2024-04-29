Страница Тимура Иванова исчезла с сайта Минобороны
- РИА Новости
На это обратило внимание агентство РИА Новости.
Вместе с этим со страницы сайта российского оборонного ведомства, где перечислены все заместители министра, пропало упоминание об Иванове.
Иванов, а также его друг Сергей Бородин были отправлены судом под стражу до 23 июня.
Они оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчины участвовали в деятельности преступной группы, наживавшейся в ходе проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны России.