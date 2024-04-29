Минздрав рассказал о состоянии раненных в Карачаево-Черкесии силовиков

В Минздраве Карачаево-Черкесии рассказали о состоянии силовиков, раненных при нападении на пост ДПС.

Как рассказали ТАСС в региональном отделении ведомства, состояние сотрудников правоохранительных органов остаётся стабильно тяжёлым.

Уточнятся, что лечение пострадавших контролирует лично министр здравоохранения республики.

«Двое силовиков, у которых диагностированы ранения брюшной полости и бедра, сквозное ранение грудной клетки, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — сказал собеседник.

Отмечается, что ещё один полицейский, получивший сквозное ранение колена, переведён в травматологическое отделение республиканской клинической больницы.

Четвёртый пострадавший, получивший множественные повреждения костей лицевого скелета, плечевой кости и предплечья, переведён на реанимобиле в Ставропольскую краевую больницу.

Ранее пятеро боевиков были уничтожены при нападении на наряд дорожно-патрульной службы в Карачаево-Черкесии. В ходе столкновения погибли двое сотрудников полиции, четверо пострадали.