Минздрав рассказал о состоянии раненных в Карачаево-Черкесии силовиков
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Как рассказали ТАСС в региональном отделении ведомства, состояние сотрудников правоохранительных органов остаётся стабильно тяжёлым.
Уточнятся, что лечение пострадавших контролирует лично министр здравоохранения республики.
«Двое силовиков, у которых диагностированы ранения брюшной полости и бедра, сквозное ранение грудной клетки, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — сказал собеседник.
Отмечается, что ещё один полицейский, получивший сквозное ранение колена, переведён в травматологическое отделение республиканской клинической больницы.
Четвёртый пострадавший, получивший множественные повреждения костей лицевого скелета, плечевой кости и предплечья, переведён на реанимобиле в Ставропольскую краевую больницу.
Ранее пятеро боевиков были уничтожены при нападении на наряд дорожно-патрульной службы в Карачаево-Черкесии. В ходе столкновения погибли двое сотрудников полиции, четверо пострадали.