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Бастрыкину представят доклад по делу о нападении на пост ДПС в КЧР

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Главе Следственного комитета России Александр Бастрыкин представят доклад по делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии.
Бастрыкину представят доклад по делу о нападении на пост ДПС в КЧР
  • AP
  • © Ekaterina Shtukina

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А.Л. представить доклад о ситуации», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ходатайствуют о передаче материалов дела в своё производство.

Ранее пятеро боевиков были уничтожены при нападении на наряд дорожно-патрульной службы в Карачаево-Черкесии. В ходе столкновения погибли двое сотрудников полиции, четверо пострадали.

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