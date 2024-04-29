Бастрыкину представят доклад по делу о нападении на пост ДПС в КЧР

Главе Следственного комитета России Александр Бастрыкин представят доклад по делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А.Л. представить доклад о ситуации», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ходатайствуют о передаче материалов дела в своё производство.

Ранее пятеро боевиков были уничтожены при нападении на наряд дорожно-патрульной службы в Карачаево-Черкесии. В ходе столкновения погибли двое сотрудников полиции, четверо пострадали.