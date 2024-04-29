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Адвокат Карабанов назвал документы, необходимые для сделки по покупке квартиры

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Адвокат и правозащитник Александр Карабанов рассказал о документах, необходимых для сделки по покупке квартиры.
Адвокат Карабанов назвал документы, необходимые для сделки по покупке квартиры
  • Gettyimages.ru
  • © Rawpixel

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что потребуется паспорт собственника, договор купли-продажи, выписка из ЕГРН, свидетельство о рождении ребёнка (если для покупки использовался материнский капитал).

В список также входит брачный договор или согласие супруга на продажу (если жильё куплено в браке), техпаспорт, другие правоустанавливающие документы.

«Также нужны справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, справка об отсутствии долгов по коммунальным платежам, расширенная выписка из домовой книги, чтобы покупатель и банк убедились, что в квартире никто не прописан. И доверенность — если на сделке будет доверенное лицо», — добавил Карабанов.

Ранее основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент Гильдии риелторов Московской области Татьяна Рачкова посоветовала при продаже квартиры обратиться в два-три агентства, чтобы выяснить рыночную стоимость своего имущества.

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