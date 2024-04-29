RT в Telegram
Подпишись

Мантуров и Пушилин посетили Ясиноватский машиностроительный завод

Короткая ссылка
Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили Ясиноватский машиностроительный завод.
Мантуров и Пушилин посетили Ясиноватский машиностроительный завод
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом Пушилин написал в своём Telegram.

«С заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым посетили Ясиноватский машиностроительный завод», — указал он.

По его словам, Мантуров обозначил важность проработки программы модернизации предприятия с учётом предложений от производителей, комплектаторов и потенциальных заказчиков.

Ранее Пушилин в ходе прямой линии заявил, что власти намерены восстанавливать все города в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить