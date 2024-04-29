Мантуров и Пушилин посетили Ясиноватский машиностроительный завод

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили Ясиноватский машиностроительный завод.

Об этом Пушилин написал в своём Telegram.

«С заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым посетили Ясиноватский машиностроительный завод», — указал он.

По его словам, Мантуров обозначил важность проработки программы модернизации предприятия с учётом предложений от производителей, комплектаторов и потенциальных заказчиков.

Ранее Пушилин в ходе прямой линии заявил, что власти намерены восстанавливать все города в республике.