Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Ковалёву С.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей», — отмечается в заявлении.

Как указывает ведомство, в СМИ сообщается, что ветерана СВО и его супругу избила группа молодых людей. Отмечается также, что нападавшие «оскорбляли определённую группу по национальному признаку и снимали всё это на видео».

Ранее сообщалось, что Бастрыкин проконтролирует расследование смерти 11-летней екатеринбурженки.