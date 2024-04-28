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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону.
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Ковалёву С.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей», — отмечается в заявлении.

Как указывает ведомство, в СМИ сообщается, что ветерана СВО и его супругу избила группа молодых людей. Отмечается также, что нападавшие «оскорбляли определённую группу по национальному признаку и снимали всё это на видео».

Ранее сообщалось, что Бастрыкин проконтролирует расследование смерти 11-летней екатеринбурженки.

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