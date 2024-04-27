Автоэксперт Соколов рассказал, как подготовить машину к путешествию

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как подготовить автомобиль к путешествию.

«Как минимум за неделю проведите техосмотр автомобиля. Можно сделать его самостоятельно, но лучше обратиться в автосервис, где есть специализированное оборудование», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, стоит убедиться, что двигатель работает тихо и равномерно, а если у какого-то ремня заканчивается рекомендуемый срок эксплуатации, то лучше заменить его заранее.

«Трансмиссия: проверьте работу сцепления и коробки передач — она должна переключаться без проблем. Оцените состояние амортизаторов и пружин. Амортизаторы не должны стучать во время движения машины. А пружины не должны иметь трещин или признаков износа», — перечислил Соколов.

Как считает эксперт, осмотреть нужно и тормозную систему.

«Не стоит забывать про документы и предметы, которые обязательно должны быть в машине по требованиям ПДД: водительское удостоверение, страховка на автомобиль, СТС. А также знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, светоотражающий жилет. Кроме того, желательно иметь в багажнике и бардачке авто при дальней поездке запасное колесо, буксировочный трос, запасные лампочки для габаритов и фар, набор автоинструментов, фонарик и батарейки, автомобильный компрессор, домкрат и масло для двигателя», — заключил специалист.

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