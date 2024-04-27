В Екатеринбурге откроют памятник спасателям

Восьмиметровый монумент, посвящённый спасателям, откроют в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию и фонд святой Екатерины.

«Памятник установят в сквере имени Г.А. Гуляева рядом с главным управлением МЧС по Свердловской области. Композиция будет включать три скульптуры, которые объединят разные этапы развития службы пожарных и спасателей», — рассказали представители фонда.

Скульптор памятника — Алексей Щитов, архитектор — Илья Соколов.

Отмечается, что памятник станет подарком городу к 375-летию пожарной охраны России.

Ранее заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков рассказал о подготовке памятников Великой Отечественной войны ко Дню Победы.