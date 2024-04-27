Пермь получит новую партию новых трамваев «Львёнок»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.
«Львята» производства «ПК Транспортные системы» в фирменной расцветке, бережно упакованы и готовы к отправке из Санкт-Петербурга в Пермь», — написал Махонин.
Он также отметил, что новые вагоны приспособлены для маломобильных категорий пассажиров и оснащены всем необходимым оборудованием.
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