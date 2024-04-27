RT в Telegram
Подпишись

Половина россиян ассоциируют дачу с работой в огороде

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что почти половина россиян (49%) ассоциируют дачу с работой на грядках, физическим трудом, натуральными фруктами, овощами и ягодами.
Половина россиян ассоциируют дачу с работой в огороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах

Также выяснилось, что поездка на дачу — это возможность побыть на свежем воздухе и отдохнуть от городской суеты, так считают 26% опрошенных.

Для 13% респондентов дача — это возможность собраться всей семьёй и заняться общим делом.

Не работают на даче, а просто отдыхают, 9% россиян.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян планируют уехать за город на майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить