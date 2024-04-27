Половина россиян ассоциируют дачу с работой в огороде
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах
Также выяснилось, что поездка на дачу — это возможность побыть на свежем воздухе и отдохнуть от городской суеты, так считают 26% опрошенных.
Для 13% респондентов дача — это возможность собраться всей семьёй и заняться общим делом.
Не работают на даче, а просто отдыхают, 9% россиян.
Ранее сообщалось, что почти 40% россиян планируют уехать за город на майские праздники.