В Москве на Портале поставщиков провели более 150 тысяч закупок с начала года

В Департаменте экономической политики и развития Москвы рассказали о проведении более 150 тыс. закупок на Портале поставщиков с начала 2024 года.

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Об этом сообщает НСН. Как отметила глава ведомства Мария Багреева, общий объём закупок за этот период превысил 24 млрд рублей. В I квартале 2024 года рост составил 12% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023-го. Портал поставщиков появился в 2013 году. В настоящее время на нём представлена продукция более 330 тыс. предпринимателей со всей страны. Ранее сообщалось, что на Портале поставщиков Москвы более 96 тыс. контрактов заключили с помощью бота.