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В Москве на Портале поставщиков провели более 150 тысяч закупок с начала года

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В Департаменте экономической политики и развития Москвы рассказали о проведении более 150 тыс. закупок на Портале поставщиков с начала 2024 года.
В Москве на Портале поставщиков провели более 150 тысяч закупок с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметила глава ведомства Мария Багреева, общий объём закупок за этот период превысил 24 млрд рублей.

В I квартале 2024 года рост составил 12% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023-го.

Портал поставщиков появился в 2013 году.

В настоящее время на нём представлена продукция более 330 тыс. предпринимателей со всей страны.

Ранее сообщалось, что на Портале поставщиков Москвы более 96 тыс. контрактов заключили с помощью бота.

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