В Москве на Портале поставщиков провели более 150 тысяч закупок с начала года
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Об этом сообщает НСН.
Как отметила глава ведомства Мария Багреева, общий объём закупок за этот период превысил 24 млрд рублей.
В I квартале 2024 года рост составил 12% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023-го.
Портал поставщиков появился в 2013 году.
В настоящее время на нём представлена продукция более 330 тыс. предпринимателей со всей страны.
Ранее сообщалось, что на Портале поставщиков Москвы более 96 тыс. контрактов заключили с помощью бота.