На Портале поставщиков Москвы более 96 тысяч контрактов заключили с помощью бота

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на столичном Портале поставщиков более 96 тыс. контрактов заключили с участием торгового бота.

Цифрового помощника запустили в 2022 году для автоматизации участия предпринимателей в котировочных сессиях, передаёт НСН.

Ефимов уточнил, что сервис упрощает работу на Портале поставщиков, а заказчикам полезен тем, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках.

«За полтора года существования сервиса с его помощью заключено 96,4 тыс. контрактов на 12 млрд рублей. Благодаря снижению начальной цены на закупках с применением бота за это время заказчики сэкономили 5,8 млрд рублей», — сообщил вице-мэр.

Ранее в Московской области запустили «Навигатор по чат-ботам Подмосковья».