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В Подмосковье запустили навигатор по цифровым помощникам

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В Московской области запустили «Навигатор по чат-ботам Подмосковья».
В Подмосковье запустили навигатор по цифровым помощникам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

На региональном портале госуслуг в одном разделе собраны более десяти чат-ботов области, включая «Анна», «Мы рядом», «Предложить новость ГУРБ», «Предприниматель Подмосковья» и «Служба технической поддержки Минздрава».

Воспользоваться сервисом можно без авторизации.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области расширили функционал регионального портала госуслуг.

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