В Подмосковье запустили навигатор по цифровым помощникам

В Московской области запустили «Навигатор по чат-ботам Подмосковья».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

На региональном портале госуслуг в одном разделе собраны более десяти чат-ботов области, включая «Анна», «Мы рядом», «Предложить новость ГУРБ», «Предприниматель Подмосковья» и «Служба технической поддержки Минздрава».

Воспользоваться сервисом можно без авторизации.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области расширили функционал регионального портала госуслуг.