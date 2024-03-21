В Подмосковье запустили навигатор по цифровым помощникам
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
На региональном портале госуслуг в одном разделе собраны более десяти чат-ботов области, включая «Анна», «Мы рядом», «Предложить новость ГУРБ», «Предприниматель Подмосковья» и «Служба технической поддержки Минздрава».
Воспользоваться сервисом можно без авторизации.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области расширили функционал регионального портала госуслуг.