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В Нижегородской области расширили функционал регионального портала госуслуг

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Портал региональных госуслуг после масштабной модернизации запустили в Нижегородской области в марте 2024 года.
В Нижегородской области расширили функционал регионального портала госуслуг
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

Нижегородцам доступно более 2 тыс. услуг, 107 из которых — в электронном виде, пишет сайт pravda-nn.ru.

Теперь пользователи могут видеть статус поданных с регионального портала заявлений благодаря интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Кроме того, добавлен функционал оплаты пошлин и штрафов, проведена интеграция с областными многофункциональными центрами.

Модернизацию портала провели в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Минсоцразвития Московской области Людмилу Болатаеву сообщал, что с начала 2024 года жители региона получили более 13 тыс. электронных справок.

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