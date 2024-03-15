В Нижегородской области расширили функционал регионального портала госуслуг

Портал региональных госуслуг после масштабной модернизации запустили в Нижегородской области в марте 2024 года.

Нижегородцам доступно более 2 тыс. услуг, 107 из которых — в электронном виде, пишет сайт pravda-nn.ru.

Теперь пользователи могут видеть статус поданных с регионального портала заявлений благодаря интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Кроме того, добавлен функционал оплаты пошлин и штрафов, проведена интеграция с областными многофункциональными центрами.

Модернизацию портала провели в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Минсоцразвития Московской области Людмилу Болатаеву сообщал, что с начала 2024 года жители региона получили более 13 тыс. электронных справок.