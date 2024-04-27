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Четверть россиян возьмут отпуск в мае

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Согласно новому исследованию, 23% россиян планируют оформить отпуск в мае.
Четверть россиян возьмут отпуск в мае
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на hh.ru.

Чаще всего жители России предпочитают отдыхать в августе (52%), июле (46%) и сентябре (36%), а реже всего — в феврале (9%) и январе (8%).

Также выяснилось, что 39% респондентов хотят провести отпуск в путешествии по России, а пятая часть — в путешествии за рубежом. Как утверждают 10%, они будут заниматься бытовыми делами.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян планируют уехать за город на майские праздники.

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