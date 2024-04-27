В столичном районе Перово построили новый дом для участников программы реновации

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил о готовности девятого дома для участников программы реновации в районе Перово.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Новый дом по программе реновации построен в Перове на востоке столицы. В новостройке 158 просторных квартир с уже готовой улучшенной отделкой и подземный паркинг на 70 машиномест. Планируется, что в течение полугода в неё начнут переселять около 300 жителей района», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Сергей Лёвкин рассказал, что участники программы реновации в Перове заселяются уже в семь новостроек.

Ранее сообщалось, что в московском районе Люблино приступили к возведению дома по программе реновации.