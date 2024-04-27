Количество регистраций ИП в России стало рекордным за два года
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков банка «Точка».
«В России за последнее время всё больше людей решаются на открытие собственного дела. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, государство помогает начинающим предпринимателям через различные программы поддержки», — сказали аналитики.
Также они отметили, что рост числа индивидуальных предпринимателей обусловлен появлением новых цифровых технологий, возможностью контролировать доход и иметь дополнительный источник финансов.
Почти все регионы России показали прирост действующих компаний в I квартале 2024-го относительно конца 2023 года.
Количество регистраций за этот период составило 240 тыс.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.