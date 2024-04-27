Количество регистраций ИП в России стало рекордным за два года

Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в России в I квартале 2024 года побило рекорд за последние два года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков банка «Точка».

«В России за последнее время всё больше людей решаются на открытие собственного дела. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, государство помогает начинающим предпринимателям через различные программы поддержки», — сказали аналитики.

Также они отметили, что рост числа индивидуальных предпринимателей обусловлен появлением новых цифровых технологий, возможностью контролировать доход и иметь дополнительный источник финансов.

Почти все регионы России показали прирост действующих компаний в I квартале 2024-го относительно конца 2023 года.

Количество регистраций за этот период составило 240 тыс.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.