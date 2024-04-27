RT в Telegram
Подпишись

Количество регистраций ИП в России стало рекордным за два года

Короткая ссылка
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в России в I квартале 2024 года побило рекорд за последние два года.
Количество регистраций ИП в России стало рекордным за два года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков банка «Точка».

«В России за последнее время всё больше людей решаются на открытие собственного дела. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, государство помогает начинающим предпринимателям через различные программы поддержки», — сказали аналитики.

Также они отметили, что рост числа индивидуальных предпринимателей обусловлен появлением новых цифровых технологий, возможностью контролировать доход и иметь дополнительный источник финансов.

Почти все регионы России показали прирост действующих компаний в I квартале 2024-го относительно конца 2023 года.

Количество регистраций за этот период составило 240 тыс.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить