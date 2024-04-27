Эксперт Пономарёв рассказал о признаках некачественного бензина
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«Эффект от некачественного бензина можно почувствовать практически сразу после заправки. Самые распространённые симптомы — детонационные стуки», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметил специалист, преждевременный выход из строя свечей зажигания в комплекте с неровной работой двигателя также говорит о некачественном бензине.
«Чаще всего свечи будут в нагаре красноватого оттенка. Ещё один распространённый признак — машина при разгоне будто захлёбывается. Это происходит из-за отказа экологической системы автомобиля, что является следствием использования некачественного топлива», — сказал эксперт.
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