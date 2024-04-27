Эксперт Пономарёв рассказал о признаках некачественного бензина

Технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарёв назвал признаки, по которым можно определить, что в автомобиль залит некачественный бензин.

«Эффект от некачественного бензина можно почувствовать практически сразу после заправки. Самые распространённые симптомы — детонационные стуки», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, преждевременный выход из строя свечей зажигания в комплекте с неровной работой двигателя также говорит о некачественном бензине.

«Чаще всего свечи будут в нагаре красноватого оттенка. Ещё один распространённый признак — машина при разгоне будто захлёбывается. Это происходит из-за отказа экологической системы автомобиля, что является следствием использования некачественного топлива», — сказал эксперт.

Ранее совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service (Калуга) Евгений Евтеев дал рекомендации по уходу за машиной весной.