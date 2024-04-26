Спортивные игры ПМЭФ-2024 объединят мероприятия по 18 видам спорта. В частности, традиционный забег по центру Санкт-Петербурга в рамках форума пройдёт утром 6 июня под девизом «Навстречу Играм дружбы». На старт выйдут участники форума и жители города.

«Спортивная повестка ПМЭФ-2024 будет полностью соответствовать главной теме форума «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Масштабное продвижение Всемирных игр дружбы и других крупных проектов станет темой спортивных сессий и программы Спортивных игр ПМЭФ, сформированных Фондом Росконгресс при взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации и всероссийскими спортивными федерациями. ПМЭФ вновь станет площадкой для укрепления национальной системы спорта и международного спортивного сотрудничества», — сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В программу игр интегрированы мероприятия с участием ведущих спортсменов.

Вторая международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдёт с 1 по 8 июня. Велосипедисты проедут более 1000 км по дорогам Ленинградской области и Республики Карелии, а заключительный этап пройдёт в Санкт-Петербурге.

Также с 30 мая по 2 июня лидеры сборной России по парусному спорту выйдут на старт регаты имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова.

Одним из самых ожидаемых событий станет второй турнир по хоккею «Лига Ставок. Кубок Росконгресса», в котором на лёд выйдут звёзды спорта, а также лидеры политики и бизнеса. Участники форума также сыграют в традиционных матчах и турнирах по футболу, баскетболу, шахматам, теннису, настольному теннису, сквошу, паделу и гольфу.

Конноспортивные традиции форума продолжит Кубок ПМЭФ по конкуру, который пройдёт в рамках выставки «Иппосфера».

Заключительный день работы форума начнётся с заплыва на сапбордах. Участники форума устроят необычную коллаборацию бизнеса, спорта и гастрономии. Также 8 июня пройдёт зрелищное мотошоу, в котором экстремальные трюки покажут стантрайдеры.

Ранее сообщалось, что на крауд-платформу Фонда Росконгресс поступило около 1000 предложений по темам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) за неделю.