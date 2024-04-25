Закрытая встреча Путина с бизнесом продлилась более двух часов

Закрытая встреча президента Владимира Путина с бизнесом продлилась более двух часов, она уже завершилась.

Об этом сообщает ТАСС.

Глава РСПП Александр Шохин подчеркнул, что на встрече «получилась конкретика» и были подняты практические вопросы, пишет РИА Новости.

25 апреля президент выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он, в частности, отметил, что в российской экономике наблюдается закрепление позитивных тенденций.

Путин также обратил внимание на то, что изъятие бизнеса у предпринимателей оправданно только в случае недобросовестных действий собственников, которые угрожают безопасности страны.