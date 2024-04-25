RT в Telegram
Подпишись

Выставка «Технологии Победы» откроется 28 апреля в парке «Зарядье»

Короткая ссылка
Мультимедийная выставка «Технологии Победы» откроется 28 апреля в павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье».
Выставка «Технологии Победы» откроется 28 апреля в парке «Зарядье»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Посетители узнают историю создания танка Т-34 в шести интерактивных зонах.

Также запланирован марафон по 3D-моделированию.

Выставка будет работать до 12 мая.

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» в преддверии 9 Мая запускает акцию «Окна Победы», призванную сохранить память о событиях в истории страны и почтить подвиги героев Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить