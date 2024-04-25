Выставка «Технологии Победы» откроется 28 апреля в парке «Зарядье»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Посетители узнают историю создания танка Т-34 в шести интерактивных зонах.
Также запланирован марафон по 3D-моделированию.
Выставка будет работать до 12 мая.
Ранее сообщалось, что «Движение Первых» в преддверии 9 Мая запускает акцию «Окна Победы», призванную сохранить память о событиях в истории страны и почтить подвиги героев Великой Отечественной войны.