Выставка «Технологии Победы» откроется 28 апреля в парке «Зарядье»

Мультимедийная выставка «Технологии Победы» откроется 28 апреля в павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Посетители узнают историю создания танка Т-34 в шести интерактивных зонах.

Также запланирован марафон по 3D-моделированию.

Выставка будет работать до 12 мая.

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» в преддверии 9 Мая запускает акцию «Окна Победы», призванную сохранить память о событиях в истории страны и почтить подвиги героев Великой Отечественной войны.