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«Движение первых» запускает акцию «Окна Победы»

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«Движение первых» в преддверии 9 Мая запускает акцию «Окна Победы», призванную сохранить память о событиях в истории страны и почтить подвиги героев Великой Отечественной войны.
«Движение первых» запускает акцию «Окна Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Участники могут украсить окна своих домов и поделиться фотографиями в соцсетях с хештегом #Окна_Победы.

«С 1 по 9 мая жители России примут участие в акции «Окна Победы»: по всей стране они будут украшать окна квартир и домов символами Великой Победы — георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске провели первую репетицию парада Победы.

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