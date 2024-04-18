«Движение первых» запускает акцию «Окна Победы»

«Движение первых» в преддверии 9 Мая запускает акцию «Окна Победы», призванную сохранить память о событиях в истории страны и почтить подвиги героев Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Life.ru.

Участники могут украсить окна своих домов и поделиться фотографиями в соцсетях с хештегом #Окна_Победы.

«С 1 по 9 мая жители России примут участие в акции «Окна Победы»: по всей стране они будут украшать окна квартир и домов символами Великой Победы — георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске провели первую репетицию парада Победы.