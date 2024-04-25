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В Москве откроют более 30 новых школ и детсадов к новому учебному году

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В Москве откроют более 30 новых школ и детских садов к началу нового учебного года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве откроют более 30 новых школ и детсадов к новому учебному году

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, начнёт работу школа в ТиНАО, которая войдёт в состав школы №2083. Её возведут по городской программе создания мест приложения труда.

По словам мэра, в новом учебном корпусе на 1,2 тыс. мест предусмотрят универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и класс робототехники, а также медиатеку, спортзалы и зал для проведения мероприятий.

С 2011 года в столице построили 611 объектов образования.

Ранее сообщалось, что в районе Котловка построят школу по программе КРТ.

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