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В Пермском крае капитально отремонтировали 36 многоквартирных домов с начала года

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В Пермском крае с начала 2024 года капитально отремонтировали 36 многоквартирных домов.
В Пермском крае капитально отремонтировали 36 многоквартирных домов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Vitalii Puzankov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт губернатора и правительства региона.

«Всего выполнено 45 видов работ: обновление кровель, фасадов, фундаментов и инженерных сетей. Качество проживания повысилось для 2,5 тыс. человек», — привела пресс-служба данные регионального Фонда капитального ремонта.

В ряде домов заменили лифтовое оборудование.

Ранее сообщалось, что в Ижевске отремонтируют фасады домов на Пушкинской улице.

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