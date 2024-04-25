В Пермском крае капитально отремонтировали 36 многоквартирных домов с начала года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт губернатора и правительства региона.
«Всего выполнено 45 видов работ: обновление кровель, фасадов, фундаментов и инженерных сетей. Качество проживания повысилось для 2,5 тыс. человек», — привела пресс-служба данные регионального Фонда капитального ремонта.
В ряде домов заменили лифтовое оборудование.
Ранее сообщалось, что в Ижевске отремонтируют фасады домов на Пушкинской улице.