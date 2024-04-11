В Ижевске отремонтируют фасады домов на Пушкинской улице

На Пушкинской улице в Ижевске отреставрируют фасады домов.

Как сообщает udm-info.ru, об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«В этом году будет отреставрировано пять фасадов. Их реконструкция уже началась. За два года благодаря поддержке предпринимателей, наших застройщиков, планируем привести в порядок фасады домов на улице Пушкинской», — сказал он.

Он добавил, что реставрация фасадов будет проходить на двух улицах в год, но только на тех, где проведён капитальный ремонт дороги.

Ранее губернатор Волгограда Андрей Бочаров заявил, что в городе отреставрируют храм Казанской иконы Божией Матери, расположенный в Ворошиловском районе.