RT в Telegram
Подпишись

В Ижевске отремонтируют фасады домов на Пушкинской улице

Короткая ссылка
На Пушкинской улице в Ижевске отреставрируют фасады домов.
В Ижевске отремонтируют фасады домов на Пушкинской улице
  • Gettyimages.ru

Как сообщает udm-info.ru, об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

«В этом году будет отреставрировано пять фасадов. Их реконструкция уже началась. За два года благодаря поддержке предпринимателей, наших застройщиков, планируем привести в порядок фасады домов на улице Пушкинской», — сказал он.

Он добавил, что реставрация фасадов будет проходить на двух улицах в год, но только на тех, где проведён капитальный ремонт дороги. 

Ранее губернатор Волгограда Андрей Бочаров заявил, что в городе отреставрируют храм Казанской иконы Божией Матери, расположенный в Ворошиловском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить