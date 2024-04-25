В Минпромторге допускают проведение эксперимента с маркировкой автозапчастей
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Эксперименты по введению маркировки отдельных видов продукции в России показывают снижение объёмов нелегального оборота продукции и увеличение налоговых поступлений в бюджет», — заявил Кутепов.
По его словам, самый большой процент жалоб на подделки — в сегменте моторных масел.
«Российский рынок также заполняют контрафактные расходники для автомобилей — свечи зажигания, фильтры и тому подобное», — добавил сенатор.
Ранее автоэксперт Сергей Логинов рассказал, как подготовить машину к летнему сезону. В частности, желательно сделать хотя бы минимальную диагностику в шиномонтаже.