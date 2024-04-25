В Минпромторге допускают проведение эксперимента с маркировкой автозапчастей

В Минпромторге рассматривают возможность проведения эксперимента с маркировкой автозапчастей, о чём говорится в письме ведомства в адрес комитета Совета Федерации по экономической политике в ответ на обращение его председателя Андрея Кутепова.

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Об этом сообщает «Парламентская газета». «Эксперименты по введению маркировки отдельных видов продукции в России показывают снижение объёмов нелегального оборота продукции и увеличение налоговых поступлений в бюджет», — заявил Кутепов. По его словам, самый большой процент жалоб на подделки — в сегменте моторных масел. «Российский рынок также заполняют контрафактные расходники для автомобилей — свечи зажигания, фильтры и тому подобное», — добавил сенатор. Ранее автоэксперт Сергей Логинов рассказал, как подготовить машину к летнему сезону. В частности, желательно сделать хотя бы минимальную диагностику в шиномонтаже.