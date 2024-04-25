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В Минпромторге допускают проведение эксперимента с маркировкой автозапчастей

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В Минпромторге рассматривают возможность проведения эксперимента с маркировкой автозапчастей, о чём говорится в письме ведомства в адрес комитета Совета Федерации по экономической политике в ответ на обращение его председателя Андрея Кутепова.
В Минпромторге допускают проведение эксперимента с маркировкой автозапчастей
  • Gettyimages.ru
  • © Nalinee Supapornpasupad

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Эксперименты по введению маркировки отдельных видов продукции в России показывают снижение объёмов нелегального оборота продукции и увеличение налоговых поступлений в бюджет», — заявил Кутепов.

По его словам, самый большой процент жалоб на подделки — в сегменте моторных масел.

«Российский рынок также заполняют контрафактные расходники для автомобилей — свечи зажигания, фильтры и тому подобное», — добавил сенатор.

Ранее автоэксперт Сергей Логинов рассказал, как подготовить машину к летнему сезону. В частности, желательно сделать хотя бы минимальную диагностику в шиномонтаже.

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