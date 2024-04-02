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Автоэксперт Логинов рассказал о подготовке машины к летнему сезону

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Автоэксперт Сергей Логинов рассказал, как подготовить машину к летнему сезону. В частности, желательно сделать хотя бы минимальную диагностику в шиномонтаже.
Автоэксперт Логинов рассказал о подготовке машины к летнему сезону
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт также рекомендовал провести балансировку колёс, поменять масло в двигателе и фильтры, в том числе масляный и воздушный.

Кроме того, Логинов посоветовал обратить внимание на общее состояние автомобиля.

«Количество водителей, предпочитающих закрывать своих железных коней на зиму в гараж, довольно значительно, особенно в крупных городах страны. На дороге их можно отличить по целому ряду признаков», — отметил эксперт.

По его словам, таких водителей лучше пропускать.

Со своей стороны, автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей рекомендовал правильно эксплуатировать машину во время движения, в том числе не давать нагрузку на подвеску.

«В первую очередь весной идёт замена комплектующих, подготовка техобслуживания. Переход с зимней на летнюю резину — тут кто-то предпочитает добивать колеса без шипов, кто-то пытается брать резину б/у, кто-то покупает новую», — сказал он.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.

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