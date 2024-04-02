Автоэксперт Логинов рассказал о подготовке машины к летнему сезону
- РИА Новости
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт также рекомендовал провести балансировку колёс, поменять масло в двигателе и фильтры, в том числе масляный и воздушный.
Кроме того, Логинов посоветовал обратить внимание на общее состояние автомобиля.
«Количество водителей, предпочитающих закрывать своих железных коней на зиму в гараж, довольно значительно, особенно в крупных городах страны. На дороге их можно отличить по целому ряду признаков», — отметил эксперт.
По его словам, таких водителей лучше пропускать.
Со своей стороны, автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей рекомендовал правильно эксплуатировать машину во время движения, в том числе не давать нагрузку на подвеску.
«В первую очередь весной идёт замена комплектующих, подготовка техобслуживания. Переход с зимней на летнюю резину — тут кто-то предпочитает добивать колеса без шипов, кто-то пытается брать резину б/у, кто-то покупает новую», — сказал он.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.