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Программа «Весенняя перезагрузка» состоится в парках Подмосковья 27 апреля

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Программа «Весенняя перезагрузка» будет проходить в парках Московской области 27 апреля.
Программа «Весенняя перезагрузка» состоится в парках Подмосковья 27 апреля

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

Участники акции смогут принять участие в уборке парковых территорий, сборе макулатуры. Также можно будет нанести рисунки специальными красками на повреждённые участки деревьев.

«В Раменском городском парке организуют концерт и мастер-класс по современным танцам и весёлые старты «Чистая эстафета», на которых посетители узнают об особенностях раздельного сбора мусора», — заявили в пресс-службе.

Различные мероприятия проведут и в других парках.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2023 году ликвидировали 270 несанкционированных свалок.

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