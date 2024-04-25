Программа «Весенняя перезагрузка» состоится в парках Подмосковья 27 апреля

Программа «Весенняя перезагрузка» будет проходить в парках Московской области 27 апреля.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

Участники акции смогут принять участие в уборке парковых территорий, сборе макулатуры. Также можно будет нанести рисунки специальными красками на повреждённые участки деревьев.

«В Раменском городском парке организуют концерт и мастер-класс по современным танцам и весёлые старты «Чистая эстафета», на которых посетители узнают об особенностях раздельного сбора мусора», — заявили в пресс-службе.

Различные мероприятия проведут и в других парках.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2023 году ликвидировали 270 несанкционированных свалок.