Программа «Весенняя перезагрузка» состоится в парках Подмосковья 27 апреля
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.
Участники акции смогут принять участие в уборке парковых территорий, сборе макулатуры. Также можно будет нанести рисунки специальными красками на повреждённые участки деревьев.
«В Раменском городском парке организуют концерт и мастер-класс по современным танцам и весёлые старты «Чистая эстафета», на которых посетители узнают об особенностях раздельного сбора мусора», — заявили в пресс-службе.
Различные мероприятия проведут и в других парках.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2023 году ликвидировали 270 несанкционированных свалок.