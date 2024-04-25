В Кемеровской области проводят проверку по факту ДТП с автобусом и пешеходом

СУ СК России по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту ДТП с автобусом и пешеходом.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального СК и пресс-службу Кузбасского центра медицины катастроф.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 25 апреля 2024 года в Кемерове вблизи пересечения шоссе Егорова и ул. Инициативной.

Водитель рейсового автобуса сбил женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

«Пострадавшая с повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи», — сообщили в региональном СК.

В настоящее время медики оценивают пострадавшей женщины как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком под Новосибирском.