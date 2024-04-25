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Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком под Новосибирском

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Авария произошла в Болотнинском районе Новосибирской области, где столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали девять человек.

Согласно опубликованному в официальной группе службы «112» в регионе в социальной сети «ВКонтакте» сообщению, авария произошла на 125-м километре автодороги федерального значения Р-255 «Сибирь».

В результате столкновения с маршруткой грузовик опрокинулся. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое.

Ранее сообщалось о ДТП в Приморье, где в результате опрокидывания иномарки один человек погиб и двое получили травмы.

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