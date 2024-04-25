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На набережных Москвы-реки изменят маршруты наземного транспорта 29 апреля

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Маршруты наземного транспорта на набережных Москвы-реки изменят 29 апреля до окончания проведения спортивного мероприятия.
На набережных Москвы-реки изменят маршруты наземного транспорта 29 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Как отметили в ведомстве, изменятся маршруты м5, 51, 220, с249, 379, с755.

В частности, маршрут с856 поедет от станции метро «Нагатинский Затон» до «Таганской» вместо Котельнической набережной.

Ранее сообщалось, что количество поездок в рабочие дни в марте на МЦД-3 выросло на 25%, на МЦД-4 — почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда эти направления ещё не входили в МЦД.

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