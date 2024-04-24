Число поездок на московских диаметрах выросло в рабочие дни
Об этом сообщает газета «Известия».
«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина система МЦД в 2023 году выросла почти вдвое — на 171 км. Современный городской ж/д транспорт стал доступнее не только для москвичей, но и для жителей Раменского, Жуковского, Химок, Апрелевки, Железнодорожного. Они могут строить новые удобные маршруты и совершать комфортные поездки», — сказал Ликсутов.
По его словам, всё чаще пассажиры пригородных поездов используют диаметры как метро — для поездок по городу.
Ранее сообщалось, что Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году.