RT в Telegram
Подпишись

Число поездок на московских диаметрах выросло в рабочие дни

Короткая ссылка
Количество поездок в рабочие дни в марте на МЦД-3 выросло на 25%, на МЦД-4 — почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда эти направления ещё не входили в МЦД, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина система МЦД в 2023 году выросла почти вдвое — на 171 км. Современный городской ж/д транспорт стал доступнее не только для москвичей, но и для жителей Раменского, Жуковского, Химок, Апрелевки, Железнодорожного. Они могут строить новые удобные маршруты и совершать комфортные поездки», — сказал Ликсутов.

По его словам, всё чаще пассажиры пригородных поездов используют диаметры как метро — для поездок по городу.

Ранее сообщалось, что Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить