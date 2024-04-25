Путин: заметно снизилась безработица в регионах, где традиционно она была выше

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России заметно снизилась безработица в регионах, где она традиционно была выше.

«Снизилась молодёжная безработица и безработица в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокой», — сказал президент.

Так, на Северном Кавказе безработица была 10,7%, а сейчас — 6,7%, отметил он.

Путин уточнил, что в целом ранее на Северном Кавказе безработица составляла 13,9%, а теперь снизилась до 9,7%.

Ранее в Росстате сообщили, что уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%.