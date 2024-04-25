Путин: РСПП выступает надёжным партнёром России в вопросах укрепления экономики

Российский президент Владимир Путин заявил, что Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надёжным партнёром России в вопросах, связанных с экономикой.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на пленарном заседании съезда РСПП.

«РСПП объединяет крупнейшие и ведущие предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надёжным партнёром государства в вопросах укрепления экономики», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что РСПП также играет серьёзную роль в укреплении сферы финансов и расширении свободы предпринимательства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, 25 апреля.