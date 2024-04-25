RT в Telegram
Подпишись

Путин: РСПП выступает надёжным партнёром России в вопросах укрепления экономики

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что Российский союз промышленников и предпринимателей выступает надёжным партнёром России в вопросах, связанных с экономикой.
Путин: РСПП выступает надёжным партнёром России в вопросах укрепления экономики
  • globallookpress.com

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на пленарном заседании съезда РСПП.

«РСПП объединяет крупнейшие и ведущие предприятия страны и на протяжении уже многих лет выступает надёжным партнёром государства в вопросах укрепления экономики», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что РСПП также играет серьёзную роль в укреплении сферы финансов и расширении свободы предпринимательства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, 25 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить