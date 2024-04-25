Якушев рассказал о развитии креативных индустрий в регионах УрФО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.
«Разработан региональный стандарт развития креативных индустрий: желание внедрить его выразили уже 55 субъектов России, в том числе пять регионов УрФО — это Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ», — заявил Якушев.
Региональный стандарт развития креативных индустрий сформировали на базе практик Якутии, Москвы, Красноярского края, Ульяновской, Калининградской, Новгородской и Тюменской областей.
Ранее сообщалось, что форум «Российская креативная неделя — Урал» проходит в Челябинске.