Форум «Российская креативная неделя — Урал» пройдёт 24—25 апреля в Челябинске

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Урал» состоится 24—25 апреля в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Впервые уральский форум пройдёт именно у нас. Во всех без исключения муниципалитетах нашего региона присутствуют компании, задействованные в секторе креативных индустрий. И мы поддерживаем этот бизнес, создаём креативные пространства, внедряем налоговые преференции», — заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, регион системно подходит к теме креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.