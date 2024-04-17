RT в Telegram
Подпишись

Форум «Российская креативная неделя — Урал» пройдёт 24—25 апреля в Челябинске

Короткая ссылка
Фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Урал» состоится 24—25 апреля в Челябинске.
Форум «Российская креативная неделя — Урал» пройдёт 24—25 апреля в Челябинске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Впервые уральский форум пройдёт именно у нас. Во всех без исключения муниципалитетах нашего региона присутствуют компании, задействованные в секторе креативных индустрий. И мы поддерживаем этот бизнес, создаём креативные пространства, внедряем налоговые преференции», — заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, регион системно подходит к теме креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить