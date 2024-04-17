Форум «Российская креативная неделя — Урал» пройдёт 24—25 апреля в Челябинске
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Впервые уральский форум пройдёт именно у нас. Во всех без исключения муниципалитетах нашего региона присутствуют компании, задействованные в секторе креативных индустрий. И мы поддерживаем этот бизнес, создаём креативные пространства, внедряем налоговые преференции», — заявил губернатор Алексей Текслер.
По его словам, регион системно подходит к теме креативных индустрий.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе запустят образовательную программу для самозанятых по основам бизнеса и маркетинга.