Песков: поездка Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина в Якутию в настоящий момент планируется, но точных сроков пока нет.
- globallookpress.com
«Она состоится, она планируется», — сказал он.
Песков добавил, что Кремль своевременно сообщит о сроках поездки.
В марте Владимир Путин заявил, что в ближайшее время посетит Якутию.
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