Песков: поездка Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина в Якутию в настоящий момент планируется, но точных сроков пока нет.

globallookpress.com

«Она состоится, она планируется», — сказал он. Песков добавил, что Кремль своевременно сообщит о сроках поездки. В марте Владимир Путин заявил, что в ближайшее время посетит Якутию.