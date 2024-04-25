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Песков: поездка Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина в Якутию в настоящий момент планируется, но точных сроков пока нет.
Песков: поездка Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет
  • globallookpress.com

«Она состоится, она планируется», — сказал он.

Песков добавил, что Кремль своевременно сообщит о сроках поездки.

В марте Владимир Путин заявил, что в ближайшее время посетит Якутию.

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