На севере Москвы построят производственный комплекс

В Молжаниновском районе Москвы планируют построить промышленно-производственный объект, заявила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

«На земельном участке площадью 3,37 га за счёт инвестора возведут производственное здание общей площадью 38 тыс. кв. м. Прилегающую территорию благоустроят», — сказала Княжевская.

Город предоставил участок инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На территории расположат производственные компании современного формата light industrial, при котором под одной крышей выполняются все бизнес-процессы.

Со своей стороны, замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что объект построят за счёт частных инвестиций в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

«В результате на севере столицы появится промышленно-производственный объект, который объединит несколько компаний по выпуску одежды, инструментов, мебели, строительных материалов, насосной аппаратуры, трубопроводной арматуры и другой продукции», — пояснил он.

По его словам, на этих предприятиях организуют около тысячи рабочих мест.