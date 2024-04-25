RT выяснил, что известно о третьем арестованном по делу Тимура Иванова

RT выяснил, что известно об Александре Фомине — третьем фигуранте дела о взятке, по которому проходит бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

По данным RT, Фомин является одним из учредителей компании «Олимпситистрой», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Эта фирма с 2006 года выполняет работы по всей стране по проектированию и строительству различных объектов, в том числе для нужд Министерства обороны России.

Так, «Олимпситистрой» участвовал в строительстве медицинских центров ведомства для лечения пациентов с COVID-19 в 2020 году.

Кроме того, выяснилось, что компания была частым участником судебных разбирательств: неоднократно подавала иски к партнёрам «за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставок и выполнению строительных работ» и часто выигрывала. Сумма выигранных дел за год — 111 млн рублей.

Также стало известно, что вместе с военными строителями фирма возвела в Мариуполе жильё в микрорайоне Невский и школу на 1,1 тыс. учеников. В прошлом году власти ДНР вручили Фомину орден Дружбы.

25 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Фомина на два месяца.