Автоэксперт поддержал идею нештрафуемого ожидания полиции на платной парковке

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT поддержал идею введения нештрафуемого периода ожидания полиции на платной парковке.

«Лично моё мнение: это совершенно правильное предложение. Потому что в такой ситуации человеку совершенно некуда деваться. В чём он виноват, если у него разбита машина и он должен по закону не трогаться с места и ждать приезда полиции? В любом случае это не его вина, что приходится стоять даже в зоне действия запрещающего знака. Поэтому если такая инициатива будет проработана и одобрена, то, мне кажется, она имеет место на жизнь. Очень хорошо было бы», — уверен собеседник RT.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при ДТП или чрезвычайном происшествии в зоне платной парковки.

Подробнее — в материале RT.