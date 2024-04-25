Движение в ряде районов Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы будет перекрыто 26 апреля, 2 и 5 мая в связи с репетицией парада Победы.

Об этом информирует пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Речь идёт о перекрытии движения на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади.

Кроме того, на ряде улиц будет запрещена парковка с 25 по 27 апреля, а также с 1 по 9 мая.

Ранее сообщалось, что генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 5 мая.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы. Военные прошли маршем возле Александровской колонны.