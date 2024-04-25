Движение в ряде районов Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы
Об этом информирует пресс-служба столичного Департамента транспорта.
Речь идёт о перекрытии движения на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади.
Кроме того, на ряде улиц будет запрещена парковка с 25 по 27 апреля, а также с 1 по 9 мая.
Ранее сообщалось, что генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 5 мая.
Кроме того, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы. Военные прошли маршем возле Александровской колонны.