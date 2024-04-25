Матвиенко заявила, что тема демографии для России является ключевой

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что тема демографии для России в настоящий момент является ключевой.

Об этом она рассказал в интервью РИА Новости.

«Для России вопросы демографии — ключевые. Это вопросы сохранения нашей страны, такой огромной по своей территории», — сказала политик.

Матвиенко добавила, что вопросы, связанные с демографией, играют большую роль в обеспечении безопасности России.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.