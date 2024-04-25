Матвиенко заявила, что тема демографии для России является ключевой
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Об этом она рассказал в интервью РИА Новости.
«Для России вопросы демографии — ключевые. Это вопросы сохранения нашей страны, такой огромной по своей территории», — сказала политик.
Матвиенко добавила, что вопросы, связанные с демографией, играют большую роль в обеспечении безопасности России.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.