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Свердловские наряды ДПС работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада

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В Свердловской области экипажи ДПС перевели на усиленный режим работы в связи с непогодой — между Екатеринбургом и Тюменью трассы замело снегом.
Свердловские наряды ДПС работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада

«В районе Камышлова на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень идёт обильный снегопад, видимость ограниченна», — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

В ведомстве отметили, что аналогичная ситуация сложилась возле Артёмовска на трассе «Обход села Покровское» — там образовался гололёд, а также на дорогах Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Белоярский — Асбест.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС России предупредили, что в Свердловской области ожидается ухудшение погоды 24 и 25 апреля.

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