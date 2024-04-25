Свердловские наряды ДПС работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада
«В районе Камышлова на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень идёт обильный снегопад, видимость ограниченна», — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
В ведомстве отметили, что аналогичная ситуация сложилась возле Артёмовска на трассе «Обход села Покровское» — там образовался гололёд, а также на дорогах Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Белоярский — Асбест.
Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС России предупредили, что в Свердловской области ожидается ухудшение погоды 24 и 25 апреля.