Спасатели предупредили о снеге и усилении ветра до 16 м/с в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Порывы ветра 24 и 25 апреля могут достигать 16 м/с. Также прогнозируются дождь со снегом и гололёд.
Жителям советуют по возможности оставаться дома в непогоду. Также желательно ограничить проведение работ на улице. Автовладельцам рекомендуется учитывать дорожные и погодные условия.
Ранее Уральский гидрометцентр сообщал, что в Свердловской области с 23 апреля ожидается похолодание. Местами температура опустится до минусовых значений, возможен снег.