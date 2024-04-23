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Спасатели предупредили о снеге и усилении ветра до 16 м/с в Свердловской области

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В Свердловской области ожидается ухудшение погоды в среду и четверг, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о снеге и усилении ветра до 16 м/с в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Порывы ветра 24 и 25 апреля могут достигать 16 м/с. Также прогнозируются дождь со снегом и гололёд.

Жителям советуют по возможности оставаться дома в непогоду. Также желательно ограничить проведение работ на улице. Автовладельцам рекомендуется учитывать дорожные и погодные условия.

Ранее Уральский гидрометцентр сообщал, что в Свердловской области с 23 апреля ожидается похолодание. Местами температура опустится до минусовых значений, возможен снег.

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