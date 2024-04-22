В Свердловской области предупредили о похолодании и снеге на этой неделе

По данным «Уральского Гидрометцентра», в Свердловской области с 23 апреля ожидается похолодание. Местами на территории области температуры опустятся до минусовых значений, возможен снег.

На территорию Сибири и Урала начнёт поступать воздух из арктических регионов, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Так, 24—26 апреля ночью ожидается +1…-4 °С, на Крайнем Севере до -7 °С, днём +2...+7 °С.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе пройдут дожди, переходящие в снег, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля, ночью ожидается +2…-3 °С, днём — до +10…+15 °С. Возможны гололёд и гололедица.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 22 апреля в Москве ожидается ветреная погода и до +17 °С.