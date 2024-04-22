Синоптик Леус: в Москве 22 апреля ожидается до +17 °С

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 22 апреля ветреная погода и до +17 °С ожидается в Москве.

Как пишет РИА Новости, по его словам, в понедельник погоду в Москве будет формировать циклон, центр которого в середине дня окажется над Псковской областью.

«Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди», — сказал эксперт.

Он добавил, что днём в столице +15...+17 °С, в Московской области — +13...+18 °С.

Ветер будет дуть южный 5—10 м/с с порывами до 12—17 м/с, отметил Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал сильный ветер и ливни в Москве 22 апреля.