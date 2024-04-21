Синоптик спрогнозировал сильный ветер и ливни в Москве 22 апреля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал сильный ветер и ливни в Москве 22 апреля.

Как он рассказал РИА Новости, в понедельник Центральная Россия окажется на орбите влияния балканского циклона.

«Из-за чего в небе до 8 км вырастут «башенки» кучево-дождевых облаков, сопровождаемых скоротечными ливнями с вероятностью мозаичных гроз и порывами ветра до 15 м/с», — рассказал он.

По его словам, ночью будет тепло, +8...+13 °С, а днём до +13...+18 °С. Данные показатели на 5 °С выше нормы.

При этом, как он отметил, во вторник посвежеет до +3...+8 °С, а днём будет +9...+14 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящей рабочей неделе.