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Синоптик спрогнозировал сильный ветер и ливни в Москве 22 апреля

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал сильный ветер и ливни в Москве 22 апреля.
Синоптик спрогнозировал сильный ветер и ливни в Москве 22 апреля
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Как он рассказал РИА Новости, в понедельник Центральная Россия окажется на орбите влияния балканского циклона.

«Из-за чего в небе до 8 км вырастут «башенки» кучево-дождевых облаков, сопровождаемых скоротечными ливнями с вероятностью мозаичных гроз и порывами ветра до 15 м/с», — рассказал он.

По его словам, ночью будет тепло, +8...+13 °С, а днём до +13...+18 °С. Данные показатели на 5 °С выше нормы. 

При этом, как он отметил, во вторник посвежеет до +3...+8 °С, а днём будет +9...+14 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящей рабочей неделе.

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