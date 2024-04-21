Синоптик Вильфанд: в Москве погода на неделе будет переменчивая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящей рабочей неделе.

Специалист отметил, что в Москве погода на этой неделе будет переменчивая.

«В понедельник вполне хорошая, комфортная температура, около +20 °С. Ночь будет очень тёплая. В целом понедельник будет примерно на 5-6 градусов выше нормы. Уже сегодня, в воскресенье, формируется циклон над Средиземным морем, который переместится на Чёрное море и оттуда начнёт свой выход с юга на северо-запад. Во вторник и среду будет (чувствоваться. — RT) влияние этого циклона. Температура понизится примерно на 6-7 градусов. Во вторник мы прогнозируем ночью +5...+7 °С, а днём +11...+13 °С. Будет облачно с прояснениями. А вот в среду влияние циклона начнёт уменьшаться. Днём однородный режим погоды — +14...+19 °С, ночью температура будет стремиться к +10 °С. Такая температура будет в течение всей недели», — рассказал Вильфанд.

Он также обратил особое внимание на то, что в Санкт-Петербурге «совершенно другая погода».

«По-настоящему холодные воздушные массы приводят к тому, что ночные температуры отрицательные — 0...-3 °С. Днём тоже нежарко. В понедельник-вторник — около +7 °С. А вот начиная со среды уже повышение температуры до нормальных значений. Температура будет в диапазоне +9...+12 °С, и осадки прекратятся», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала прохладные выходные в Москве.