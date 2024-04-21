RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Вильфанд: в Москве погода на неделе будет переменчивая

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящей рабочей неделе.
Синоптик Вильфанд: в Москве погода на неделе будет переменчивая
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Специалист отметил, что в Москве погода на этой неделе будет переменчивая.

«В понедельник вполне хорошая, комфортная температура, около +20 °С. Ночь будет очень тёплая. В целом понедельник будет примерно на 5-6 градусов выше нормы. Уже сегодня, в воскресенье, формируется циклон над Средиземным морем, который переместится на Чёрное море и оттуда начнёт свой выход с юга на северо-запад. Во вторник и среду будет (чувствоваться. — RT) влияние этого циклона. Температура понизится примерно на 6-7 градусов. Во вторник мы прогнозируем ночью +5...+7 °С, а днём +11...+13 °С. Будет облачно с прояснениями. А вот в среду влияние циклона начнёт уменьшаться. Днём однородный режим погоды — +14...+19 °С, ночью температура будет стремиться к +10 °С. Такая температура будет в течение всей недели», — рассказал Вильфанд.

Он также обратил особое внимание на то, что в Санкт-Петербурге «совершенно другая погода».

«По-настоящему холодные воздушные массы приводят к тому, что ночные температуры отрицательные — 0...-3 °С. Днём тоже нежарко. В понедельник-вторник — около +7 °С. А вот начиная со среды уже повышение температуры до нормальных значений. Температура будет в диапазоне +9...+12 °С, и осадки прекратятся», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала прохладные выходные в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить